Inzaghi ha concesso ai suoi tre giorni di riposo: il gruppo riprenderà ad allenarsi nella giornata di martedì. Ma non tutti si sono fermati. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, ad Appiano si è visto Tomas Palacios: l'ultimo arrivato ieri ha svolto una seduta con carichi supplementari e lo stesso dovrebbe fare anche domani.

Scelta inevitabile tenuto conto che si è appena aggregato al gruppo e che viene da giorni in cui è stato costretto a rimanere fermo, attendendo in albergo la felice conclusione dell'affare e poi tornando in Argentina per completare le pratiche burocratiche. Ad ogni modo, non ci vorrà troppo per tornare al top visto che il torneo argentino è nel pieno del suo svolgimento e Palacios era stato sempre impiegato nell'Independiente Rivadavia.