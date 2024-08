Un'operazione... alla Bisseck. Questo è quanto sperano all'Inter circa l'arrivo di Tomas Palacios, promettente difensore argentino, il profilo scelto per completare il reparto arretrato e colmare il buco causato dallo stop di Buchanan.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, regista dell'operazione Marcelo Simonian, l'agente argentino che in questi anni ha speso frequentato gli uffici del club interista. In passato, Simonian era stato lo sponsor di Alvarez e Banega, mentre sfumò l'arrivo a Milano di Pastore. In particolare - ricorda il quotidiano romano - sempre lui, di questi tempi un anno fa, lavorò per portare ad Appiano il tedesco Bisseck: la speranza è che quell’affare, oltre a essere fonte di ispirazione, ottenga pure gli stessi risultati.