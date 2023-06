Onana via dall'Inter? Il Corriere dello Sport torna a parlare dell'eventuale partenza del portiere e di come l'Inter potrebbe sostituirlo. "Per l’Inter non può valere meno di 50 milioni di euro. Davanti a offerte di quella portata, quindi, la cessione appare scontata - si legge -. Già, ma nel caso chi ne raccoglierà l’eredità? Beh, al profilo di Vicario, numero uno dell’Empoli, si è aggiunto quello di Mamardashvili, estremo difensore georgiano di proprietà del Valencia. Ventitré anni da compiere a settembre, Mamardashvili si è messo in luce in questa annata non troppo fortunata per il suo club. L’Inter ha già raccolto informazioni. La speranza è che la necessità di vendere, spinga il Valencia a non alzare alle stelle il prezzo". Onana, arrivato a zero, sarebbe una plusvalenza enorme.

