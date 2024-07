Occhi su Zielinski. Nel test di oggi, il secondo dopo il Lugano, l'Inter di Inzaghi scoprirà anche il polacco, arrivato con pochi giorni di ritardo in ritiro assieme ad Asllani. Come spiega il Corriere dello Sport, proprio l'ex Napoli sarà l’osservato speciale contro la Pergolettese, squadra di serie C. Da capire se partirà dall’inizio o più probabilmente entrerà in corsa.

In attacco spazio ancora a Taremi e Correa che tanto bene hanno fatto contro il Lugano. Tornando a Zielinski, come scrive il quotidiano romano, al momento il polacco è l'alternativa a Mkhitaryan ma non è da escludere un impiego di entrambi a ridosso di un'unica punta in un inedito 3-4-2-1: una possibile variante per aumentare fantasia in rifinitura e dare imprevedibilità alla manovra.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Stante, Fontanarosa; Kamate, Berenbruch, Agoume, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Correa.