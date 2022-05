Il grande dubbio di formazione per Inzaghi riguarda Bastoni. Stamattina il tecnico interista, con il risveglio muscolare, dovrebbe sciogliere il nodo: "Lo stiramento che aveva bloccato Bastoni prima del recupero di Bologna appare smaltito, ma non si può sbagliare niente - spiega il Corriere dello Sport -. Nel caso in cui questa mattina dovesse accusare ancora dei fastidi, toccherebbe a Dimarco prendere il suo posto accanto a Skriniar e De Vrij. Non ci sono altri dubbi. Giocheranno i soliti. Centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu. Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Questa mattina niente sgambata. Inzaghi rinuncerà ad un’altra rifinitura come di solito accade in occasione delle notturne e non ha chiesto la disponibilità di un campo a Roma. L’Inter utilizzerà la palestra dell’Hilton, sulla collina di Monte Mario, per il risveglio muscolare".