La stagione dell'Inter partirà il 13 luglio. Come riferisce il Corriere dello Sport, sarà un avvio ovviamente a ranghi ridotti complici i molteplici impegni dei nazionali che arriveranno scaglionati più tardi.

Con Inzaghi, fin dal principio, invece ci sarà Mehdi Taremi, uno dei nuovi arrivati. E pure Piotr Zielinski, considerando che la Polonia è già eliminata da Euro 2024, non tarderà troppo.

Il club è ancora al lavoro sul programma estivo dopo la cancellazione della tournée estiva in Cina. E allora si partirà con un paio di amichevoli ad Appiano Gentile, poi come al solito il livello dei test crescerà fino alla prova generale contro una big europea ad una settimana dal via del campionato.