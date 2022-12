Dopo il quarto d'ora giocato contro il Marocco, oggi Romelu Lukaku potrebbe addirittura partire titolare contro la Croazia nel match decisivo per il Belgio ai Mondiali. Serviranno tre punti per ottenere la qualificazione agli ottavi dopo il ko contro Hakimi e soci. "Il Belgio s’aspettava di poterlo schierare in una partita tranquilla, senza l’ansia della qualificazione. Purtroppo per Roberto Martinez, non è così: ora il ct dei Diavoli Rossi ha bisogno come il pane di uno dei suoi leader e soprattutto ha bisogno dei gol del centravanti, arrivato in Qatar in condizioni precarie", sottolinea il Corriere dello Sport.