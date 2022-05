"Lautaro da record ma non c’è futuro". Ai limiti del catastrofico il titolo di oggi del Corriere dello Sport sul futuro del Toro, dato ormai per partente. La bella notizia dei suoi 21 gol in stagione - come nel 2019/20 - controbilanciata dalla solita iniezione di calciomercato volta al negativo, poiché si dà per scontato il suo addio all'Inter.