Il nuovo incontro, anche se da avversari, tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku è uno dei temi affrontati oggi tra le pagine del Corriere dello Sport. Il giornale romano evidenzia l'avvio eccezionale del Toro, che senza il belga al suo fianco ha già siglato 12 reti in 11 partite (di cui 11 in campionato): non aveva cominciato in questo modo.

In realtà il processo di 'svezzamento' dell'argentino da Big Rom era cominciato già prima, quando l'attaccante della Roma aveva deciso di tornarsene a Londra e di sposare di nuovo il Chelsea: da lì in poi Lautaro ha avuto una netta crescita, legata anche alle maggiori responsabilità, diventando pian piano il simbolo dell'Inter. Dopo il ritorno di Lukaku a Milano, però, Lauti si aspettava di ricominciare ancora dalla LuLa: tuttavia, come evidenzia il Corsport, il Toro non ha sofferto per la fine del rapporto, anzi. È diventato il capitano ed è stato riconosciuto dallo spogliatoio come leader assoluto.

