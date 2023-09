"No, no, non esulto più così". Sono state chiare le parole di Lautaro dopo il successo sulla Fiorentina: Lukaku è dimenticato, ora ci sono nuovi compagni con cui condividere le gioie dopo la rete. E oggi il Corriere dello Sport torna sull'argomento: "Come nelle coppie che si sono tanto amate, non c’è margine nemmeno per restare amici. Così Lautaro sta dimostrando, più con i gesti che con le parole (ha glissato davanti alla domanda diretta), che Lukaku è da considerare un capitolo chiuso nella sua carriera calcistica. Insomma, togliere il bomber belga dalla sua lista di profili seguiti su Instagram è stato solo il primo segnale".

E così, quando Thuram ha ingenuamente riportato alla mente l'esultanza della LuLa, il Toro ha subito fatto segno al francese "No, no". "Forse voleva pure aggiungere di non farlo più, ma sarebbe stato troppo. Ad ogni modo, si è trattato di un messaggio deciso, rivolto non solo a Thuram, ma pure al mondo. E chissà, magari, con un destinatario principale: il nuovo attaccante della Roma. La verità è che quello tra il Toro e Big Rom sembrava il tandem perfetto: un’intesa naturale che, in campo, si è trasformata in una sorta di simbiosi. Bastava uno sguardo per intendersi, bastava un cenno per trovarsi. E anche fuori dal terreno di gioco tutto funzionava alla grande. Ecco perché l’argentino c’è rimasto male per il comportamento del totem belga. Attenzione, il punto non è aver preferito non tornare all’Inter, ma il modo in cui si è consumata la separazione. Perché Big Rom, non solo al Toro, ma a tutti dentro l’Inter aveva assicurato di voler proseguire in nerazzurro". Ora spazio agli altri. Il capitolo precedente è chiuso.

