Un gol dal peso specifico enorme quello di Lautaro Martinez al Salisburgo, e non solo per quanto riguarda la gloria sportiva. Come spiega il Corriere dello Sport, il rigore insaccato dall'argentino vale 70 milioni. Il motivo? Conti facili: 20 milioni circa per il passaggio del turno in Champions e 50 per la partecipazione al prossimo Mondiale per Club del 2025. Insomma, Lautaro fa ricca l'Inter.

Poi, oltre all'aspetto economico, c'è ovviamente quello di campo. E Inzaghi adesso potrà anche ragionare diversamente sulle energie dopo la sosta, quando si partirà fortissimo con le trasferte con Juve, Benfica e Napoli. Da brividi. Il Toro, dopo il Frosinone, andrà in nazionale per gli impegni con Uruguay e Brasile, prima Bombonera e poi Maracanà. Il rientro è previsto per giovedì, a 48 ore dal Derby d'Italia.