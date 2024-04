Europei, Coppa America e Olimpiadi all'alba di una stagione che si chiuderà a luglio 2025 con il Mondiale per Club. L'Inter, come tante altre squadre, dovrà ridurre al minimo il rischio affaticamento per chi vorrà essere sempre protagonista anche con le proprie rappresentative nazionali.

In particolare, come spiega il Corsport, in casa nerazzurra si guarda con preoccupazione a Lautaro e Thuram, considerando che entrambi hanno già dato la disponibilità a partecipare alle Olimpiadi. Diplomazie al lavoro: si farà di tutto per scongiurare il problema, lavorando su un doppio binario. Da un lato, con le federazioni francese e argentina per evitare preventivamente la chiamata. Dall’altro, direttamente con il Toro e Tikus, nel tentativo di far capire loro come un ulteriore impegno rischierebbe di complicare non poco la nuova stagione.

Giova ricordare come le Olimpiadi non sono data Fifa e quindi il club si può opporre alla partenza di un proprio tesserato. Ma è chiaro che nessuno vuole arrivare allo scontro.