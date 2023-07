L’Inter attende per il weekend l'offerta ufficiale del Manchester United per André Onana, che potrebbe comunque slittare alla prossima settimana. Una cessione importante per le casse nerazzurre, ma che deve essere concretizzata al giusto prezzo. E da questo punto di vista, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, da Milano hanno già mandato dei segnali ben precisi: il cartellino dell'ex Ajax vale 60 milioni di euro. "Difficile che i Red Devils arrivino subito a quella quota - scrive il Corsport -. Prima di entrare nel vivo della trattativa, vale a dire quando le società non erano coinvolte direttamente, lo United aveva immaginato che potessero bastare 40 milioni. Ma, prontamente, viale Liberazione ha fatto capire che su quelle basi nemmeno ci si poteva sedere al tavolo. Ecco perché c’è fiducia che il primo vero assalto a Onana tocchi almeno i 50 milioni. A quel punto, si potrà ragionare e lavorare. E, anche attraverso, i bonus dovrebbe essere trovata un’intesa. La strada, in ogni caso, è stata imboccata".



Una volta incassati i soldi in arrivo da Manchester, l'Inter tornerà subito alla carica con il Chelsea per Romelu Lukaku: l'idea nerazzurra è di aggiungere alla richiesta di prestito un riscatto (non necessariamente con l'obbligo, ma condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi come la qualificazione alla Champions 2024/25 o il raggiungimento degli ottavi). Ma a che prezzo? "In viale Liberazione si augurano di non andare oltre i 30 milioni, magari da raggiungere con qualche bonus - si legge -. Tuttavia, la risposta dei Blues è difficile da prevedere, tenuto conto che avrebbero già venduto Big Rom all’Al Hilal se lui avesse accettato. Invece, pur di restare all’Inter, il totem belga ha detto no anche ad un ingaggio da 50 milioni".

