Oggi a Cesena (calcio d'inizio alle ore 19.30), l'Inter affronterà il Las Palmas nella sua terza amichevole della pre season. L'attenzione sarà ancora du Mehdi Taremi, finora protagonista con tre gol e un assist in due partite: l'iraniano viene definito dal Corriere dello Sport come il "terzo bomber" e titolare aggiunto a disposizione di Inzaghi alle spalle di Lautaro e Thuram, ancora in vacanza dopo le fatiche tra Copa America ed Europeo.

La ThuLa è intoccabile ma in alcuni periodi della passata stagione anche per loro la stanchezza si è fatta sentire, come nell'ottavo di finale di Champions con l’Atletico Madrid che è costata l'eliminazione. "Ebbene, Taremi è stato 'chiamato' anche per non ritrovarsi nuovamente nella stessa situazione", si legge oggi sul quotidiano romano. Questa sera contro gli spagnoli si rivedranno anche gli italiani (che non dovrebbero partire dal 1'), mentre è facile ipotizzare un aumento del minutaggio per Zielinski.

