Non solo Taremi. Come ormai tutti hanno capito, l'Inter è a caccia anche di un altro attaccante per fornire a Inzaghi un reparto avanzato il più completo possibile in vista della prossima stagione, lunga e sfiancante. Due i nomi in particolare isolati dal Corsport oggi: Raspadori e Gudmundsson.

Raspadori piace all'Inter perché è italiano, non avrebbe troppo bisogno di ambientarsi, è una certezza della Nazionale e, con i suoi 24 anni appena compiuti, è nel pieno della sua crescita. A Napoli, dopo lo scudetto, il percorso si è complicato e potrebbe voler cambiare aria: sarebbe l'alternativa ideale a Lautaro.

E poi c'è Gudmundsson. L'islandese compirà a giugno 27 anni, è letteralmente esploso quest'anno nel Genoa e ha caratteristiche tecniche che piacciono tantissimo ai nerazzurri anche perché mancano nella rosa di Inzaghi. Un'aggiunta preziosa. E sarebbe anche più facile da raggiungere rispetto a Raspadori perché costa meno (30 contro 40 milioni) e potrebbero essere studiate formule "creative" con il Genoa.

