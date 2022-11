L'Inter punta forte su Giorgio Scalvini in vista del futuro. Il Corriere dello Sport anche oggi rilancia il nome del difensore entrato da poco nel giro della Nazionale, con i nerazzurri che fanno leva in particolare sull'ottimo feeling con l'Atalanta per opzionare il ragazzo di indubbie qualità. L'idea di Marotta e soci, non potendo investire immediatamente per le note limitazioni economiche, è quella di chiudere l'affare in 'stile Gosens', ovvero con un prestito con obbligo di riscatto.