Buone notizie dall'infermeria in vista di Juventus-Inter di domani. Federico Dimarco è tornato a lavorare in gruppo, sarà convocato ma non è scontato che giochi titolare. Potrebbe tornare Handanovic tra i pali, in ogni caso il turnover non sarà massiccio. Visto il Brozovic di Inter-Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere "scongelato" Asllani.