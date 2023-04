"L’Inter non può scegliere fra coppa europea, Coppa Italia e campionato - sentenzia il Corsport -. L’Inter deve restare agganciata al gruppetto della Champions. Ha due punti in meno della Lazio, due in più del Milan, tre in più della Roma e cinque in più dell’Atalanta. Senza un posto nella prossima Champions, le difficoltà economiche del club sarebbero ancora più preoccupanti. Di un posto nel grande torneo europeo ha bisogno la società, ma anche l’allenatore che un anno fa ha salvato la stagione con i successi in Coppa Italia e in Supercoppa , pur non vincendo lo scudetto nonostante fosse partito come favorito".