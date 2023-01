Domani l'Inter torna in campo a San Siro contro l'Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi valuta qualche cambio rispetto alla Supercoppa: riecco De Vrij e Dumfries dal 1', mentre in cabina di regia potrebbe avere una chance Asllani per far tirare il fiato a Calhanoglu.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.