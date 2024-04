C'è uno scudetto da conquistare, ma lo sguardo di Simone Inzaghi va già oltre e punta al futuro. Che sarà ancora nerazzurro.

Come spiega il Corriere dello Sport, ben presto il tecnico piacentino prolungherà di altri due anni il contratto portando la scadenza al 2027. L’appuntamento è imminente, tant'è che ieri già parlava di giocatori con Marotta. "Ne ho 25 e confermerei tutti, anche quelli che hanno giocato meno ma ci hanno permesso di allenarci bene e formare un gruppo straordinario. Sono stati decisivi quanto i 30 gol di Lautaro".

Secondo il quotidiano romano, Steven Zhang ritoccherà l’ingaggio verso l'altro (oggi quasi 7 milioni con i premi): la trattativa sembra in discesa come conferma indirettamente lo stesso Inzaghi. "Abbiamo vinto tanto, voglio vincere ancora. Sto bene. Presto ci siederemo, parleremo con il direttore e il presidente, ci confronteremo. Tutti abbiamo la stessa volontà, c’è una bella sinergia con la famiglia dell’Inter. Non ci saranno problemi. Continuare, penso, verrà naturale", ha detto.