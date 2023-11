Finora l'Inter, in Serie A, è stato un treno in trasferta: solo vittorie e nemmeno un gol al passivo. Come scrive il Corsport, una sorta di macchina perfetta senza macchia: 4 successi di fila tra Cagliari, Empoli, Salerno e Torino. Ora però - avvisa il quotidiano romano - arriva il difficile. A partire dall'Atalanta. Domani Bergamo, poi le prossime sfide fuori casa saranno con la Juventus, con il Napoli e con la Lazio, prima di chiudere col Genoa a fine dicembre, due giorni prima della fine dell'anno.

La differenza con il campionato passato è già segnata: anche contro avversari più deboli, infatti, l'Inter raccolse le briciole: in tutto furono 30 i punti conquistati a fine stagione. Ora Inzaghi ha invertito la rotta e non intende interromperla.