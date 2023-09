Anche il Corriere dello Sport conferma: oltre a Lautaro, questa sera pure Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco sono pronti a godersi un po' di riposo (martedì c'è la sfida di Champions contro il Benfica). Per il match contro la Salernitana, in programma oggi all'Arechi, si candidano per una maglia da titolare sia Klaassen che Sanchez, pronti all'esordio dal primo minuto in questa stagione.



"Dopo il turno di riposo contro il Sassuolo, in difesa tornerà titolare Pavard e al centro si rivedrà Bastoni, facendo scalare Acerbi come braccetto di sinistra in sostituzione di Bastoni" aggiunge il Corsport, riportando anche che sulla corsia di sinistra il padrone sarà invece Carlos Augusto.

