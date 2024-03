Anche il Corriere dello Sport conferma: oggi sono previsti i rientri in gruppo di Acerbi, Thuram e Frattesi, tutti e tre a disposizione di Inzaghi per Inter-Genoa. Ci sarà invece ancora da attendere per Calhanoglu, che con tutta probabilità tornerà invece disponibile la prossima settimana in vista di Bologna e, soprattutto, della trasferta di Madrid nel ritorno dell'ottavo di Champions League.

Al posto del turco anche lunedì sera toccherà di nuovo ad Asllani, mentre in difesa Carlos Augusto rimpiazzerà lo squalificato Bastoni. Il quotidiano romano si tiene poi un ballottaggio in attacco, dove Sanchez appare favorito su Arnautovic per affiancare Lautaro.

