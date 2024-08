Come documentato ampiamente, ieri in sede Inter c'è stato un vertice tra la dirigenza campione d'Italia e gli agenti di Martin Satriano con l'obiettivo di accelerare l'uscita dell'attaccante uruguaiano pressato dal Brest che lo rivorrebbe in rosa dopo il fruttuoso prestito della passata stagione.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il dialogo per ora non ha portato alla definizione del trasferimento: l’uruguaiano non è convinto di voler far ritorno in Francia e non ha dato ancora il suo assenso. Satriano vorrebbe andare a giocare in Spagna, ma dalla Liga per ora non ci sono state offerte.

Lato club, invece, le parti sono già d'accordo per un trasferimento a titolo definitivo per 6 milioni di euro più bonus. La certezza è che la punta non rientra nei piani di Inzaghi.