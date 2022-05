"Stasera saranno entrambi titolari contro il Cagliari, ma non è detto che il prossimo anno tutti e due indossino la maglia nerazzurra". Il Corriere dello Sport torna a gettare ombre sul futuro nerazzurro di Samir Handanovic e Ivan Perisic, entrambi alle prese con rinnovi non ancora sicuri. "Handanovic ancora riflette sulla proposta di un prolungamento di anno, a cifre ribassate rispetto al 2021-22 (non ha gradito), ma pure Perisic non è convinto dalla proposta dell'Inter - si legge -. Un retroscena: l'ultimo incontro tra colui che rappresenta l'esterno croato e la dirigenza è stato mercoledì mattina a Roma, a una manciata di ore dalla finale di Coppa Italia. Proposto un biennale (per la precisione un anno più uno) a cifre più basse rispetto agli attuali 4,8 milioni". Su di lui ci sarebbero Newcastle, Chelsea e pure Juventus.