Achraf Hakimi come Lukaku: anche il marocchino vorrebbe tornare all'Inter. Quel "Forza Inter sempre!" gridato in una diretta social dopo il successo sulla Spagna ha rinvigorito la traccia. Lo assicura il Corriere dello Sport, che svela anche un retroscena non banale: "Il nerazzurro gli è rimasto addosso - si legge -. Ad oggi è solo un sogno da conservare nel cassetto. Tuttavia, dopo quello che è accaduto questa estate con Lukaku, Hakimi ha cominciato a covare la speranza di realizzarlo. Lo ha confessato pure a qualche ex-compagno interista con cui è rimasto in contatto, Lautaro su tutti. E lo ha ribadito pure ad alcuni amici in comune con l’attaccante argentino che ha invitato a Parigi per una gara di Champions: «Se potessi, non avrei alcun dubbio: tornerei all’Inter». Ad ogni modo, sarebbe sbagliato pensare che Hakimi, al Psg, si trovi male. Dal punto di vista tecnico è un titolare indiscusso: lo è adesso con Galtier e lo era pure l’anno scorso con Pochettino in panchina. Semmai è una questione di rapporti interni. Lo spogliatoio della squadra francese è particolarmente turbolento, essendoci tante prime donne. Il laterale si è legato a Mbappé e non ha nulla contro le altre stelle. All’Inter, però, c’era maggiore armonia e unità".