Il Corriere dello Sport smorza gli entusiasmi: Pavard è recuperato, ma difficilmente sarà mandato in campo già domani con la Lazio. Per il francese, out dal 4 novembre, prevista la sola presenza in panchina. Di conseguenza, resta eccome l'emergenza sulla catena di destra tra difesa e centrocampo.

E allora riecco Bisseck titolare, con Darmian di nuovo quinto. L'alternativa resta piazzare a destra Carlos Augusto, adattando l'ex Monza che si sta rivelando un jolly prezioso in questa fase di stagione. Rispetto alla Real Sociedad, riecco Bastoni, Barella e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

