C'è un giocatore che Mourinho ha chiesto alla proprietà della Roma: Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport, questa è stata l'unica richiesta del tecnico portoghese ai Friedkin e ora lo Special One intende approfittare dello stallo creatosi all'Inter per la complicata situazione in attacco. C'è affollamento in nerazzurro lì davanti e "paradossalmente potrebbe essere Edin Dzeko, che lo scorso anno creò un certo sgomento quando decise di andare all’Inter, ad aiutare la Roma: dev’essere lui a liberare il posto a Dybala ad Appiano Gentile, visto che guadagna più o meno la cifra richiesta dalla Joya", si legge.