Due le assenze pesanti in casa Inter in vista dell'impegno di domani a Firenze: si tratta degli squalificati Barella e Calhanoglu. Secondo il Corriere dello Sport, in campo al loro posto andranno Frattesi e Asllani. Altra panchina per Dumfries, con Darmian titolare a destra. Dubbio in difesa: Bastoni è ormai recuperato, ma solo oggi Inzaghi deciderà se impiegarlo dal 1' oppure confermare De Vrij con Acerbi sul centro-sinistra.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

