Il Corriere dello Sport si domanda chi sarà il partner di Lautaro a Oporto e non esclude l'accoppiata Dzeko-Lukaku stasera dal 1' a La Spezia. Big Rom è sicuro di una maglia, ma occhio anche al bosniaco. A oggi, purtroppo per Inzaghi, entrambi non danno le stesse certezze dell'argentino. "Se Lukaku sarà l’osservato speciale, tutta l’Inter, comunque, deve dare risposte, visto che è attesa da una doppia trasferta - si legge -. E, lontano da San Siro, nel 2023, ha vinto una sola volta, a Cremona. In Liguria, dovrebbe tornare al centro della mediana Brozovic, con uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu in panchina. Scontato che anche il croato sia chiamato a dare risposte, dopo essere di fatto retrocesso a seconda scelta in regia". Dentro anche De Vrij per Acerbi.