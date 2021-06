Non solo Inzaghi. Com'è noto, da risolvere in casa Inter c'è anche la situazione dei contratti in scadenza di tanti dirigenti. Secondo il Corriere dello Sport, il discorso verrà affrontato a mercato chiuso. Marotta, Ausilio, Baccin e tutto il gruppo ha come data di fine rapporto nel 2022: "La sensazione è che, pur dovendo rispettare ferrei paletti dal punto di vista economico, l'area sportiva fresca di vittoria dello scudetto avrà continuità oltre il 2022. Specialmente se saranno rispettati i diktat sul mercato", assicura il quotidiano romano.

