Per il momento, i nerazzurri hanno pianificato l'inserimento in organico solo di un attaccante, ma potrebbero essere anche due: tutto dipende dal futuro di Correa. "Uno scenario ch e il club nerazzurro gradirebbe - sottolinea il Corriere dello Sport -. Il problema è che non sono arrivate offerte concrete. Da capire, allora, se i rumors a proposito di interessamenti dall’Arabia Saudita possano evolvere in qualcosa di più concreto, soprattutto se il Tucu dovesse assecondarli. In Viale Liberazione aspettano…".

