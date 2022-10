L’Inter si dissocia da quanto è accaduto sabato sera nel secondo anello verde durante la gara con la Samp, condannando fermamente ogni espressione di violenza. E' quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alla decisione presa dalla Curva Nord di svuotare il settore, in segno di rispetto verso Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà ucciso sabato sera in un agguato in via Fratelli Zanzottera. "E' stata una mossa che ha trovato contrari molti tifosi presenti nel settore in quel momento. Persone non appartenenti a gruppi organizzati, in alcuni casi famiglie con bambini, costretti con la forza ad arrangiarsi per vedere il secondo tempo altrove", scrivono i colleghi del quotidiano romano. Da parte della società nerazzurra potrebbe scattare qualche iniziativa a tutela dei tifosi che sono stati sfrattati dal proprio posto: non è da escludere un rimborso del biglietto, ma in quel caso andrebbero individuate con esattezza le persone penalizzate.