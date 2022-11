Tra i nerazzurri che potrebbero rinnovare a breve c'è anche Hakan Calhanoglu, che tanto bene sta facendo in questa stagione. Forse anche meglio di quella passata. "La firma non sarà un appuntamento imminente, ma finisce tra gli step della società per la seconda parte di stagione - sostiene il Corriere dello Sport -. Il Calha nevralgico per un’Inter che si è rimessa a girare, ha detto la sua anche come regista: tutto questo depone a favore del turco se si tratta di prolungare il futuro qui. Poi c’è un saldo alquanto positivo, che non deriva solo dall’aver cambiato ruolo perché le necessità di Inzaghi lo richiedevano. Siamo nell’ordine di 11 gol e 18 assist sistemati in un anno e mezzo di Inter".