Buone notizie per Inzaghi in vista del derby di martedì in Coppa Italia. Per Correa solo una botta, mentre per Bastoni è confermata la prima impressione di problemi riconducibili a crampi: entrambi saranno regolarmente a disposizione del tecnico nerazzurro. Come spiega il Corriere dello Sport, in difesa tornerà titolare De Vrij, inizialmente in panchina a La Spezia per precauzione. "Proprio il derby di andata in campionato era stata l’ultima partita giocata dal centrale olandese prima di infortunarsi e lasciare l’Inter priva di una colonna difensiva per il mese successivo - ricorda il giornale -. Simone Inzaghi, ad ogni modo, si ritrova con la miglior difesa del campionato. Un reparto da contrapporre a quello rossonero, che nel frattempo arriva da sette partite consecutive senza prendere gol".