Si è parlato di Torino, Monza, Ajax e Villarreal, ma nella lista dei club interessati a Tajon Buchanan c'è da aggiungere anche la Fiorentina. Questo, almeno, quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tutto nasce dalla difficoltà incontrate dai viola per strappare Dennis Man al Parma: la richiesta è di 15 milioni, ma la società gigliata non vorrebbe spingersi oltre gli 8-10 milioni. Le parti restano distanti. Da qui l'idea della Viola legata all'esterno canadese che l'Inter potrebbe cedere in prestito e "su cui la Fiorentina ha preso informazioni", si legge.

