Sia il croato che l'olandese ieri hanno svolto sedute differenziate e ci si aspetta un loro rientro in gruppo graduale tra oggi e domani. Nessuna intenzione di forzare, considerando il gruppo ancora privo dei tanti nazionali in giro per il mondo. La buona notizia è che, rispetto ai giorni precedenti, entrambi si sono rivisti sul campo e non in palestra, svolgendo anche esercizi con il pallone. Secondo il Corsport, situazione sotto controllo per Brozovic, apparso più avanti nel recupero rispetto a De Vrij. "L'olandese verrà utilizzato solo se non ci saranno rischi. Del resto, la sua assenza è stata più agevole da gestire, con Skriniar piazzato al centro della difesa - sottolinea il giornale -. A proposito dello slovacco, lui e gli altri nazionali europei sono attesi già oggi alla Pinetina. Per i sudamericani, invece, occorrerà attendere venerdì". E c'è l’incognita Vecino, guarito dal Covid-19: ancora non è chiaro quando rientrerà in Italia.