"Alessandro è sicuramente è tifosissimo della squadra in cui gioca e quindi sta volentieri all'Inter perché ha la maglia sulla pelle. Però è anche un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare". Lo ha detto Tinti, l'agente di Alessandro Bastoni , intervistato da Sportitalia . Il Corriere dello Sport ha un'interpretazione che non piacerà ai tifosi dell'Inter: "Se dipendesse da lui non se ne andrebbe, ma se la società per motivi di bilancio lo metterà sul mercato, il difensore bergamasco valuterà con attenzione l'addio. Non potrà fare barricate. Specialmente se a cercarlo sarà un top club". Insomma, secondo il quotidiano romano, quella dell'agente del difensore nerazzurro è un'apertura a una cessione.

E sui social è partita immediatamente l'ondata dei "no" all'addio di Bastoni da parte dei supporter interisti, che hanno scatenato l'hashtag #SuningOut. "Ieri sera erano già oltre 13.000 i tweet nei quali era stato utilizzato. Facile che aumentino se davvero, come sembra inevitabile, anche quest'anno ci sarà una cessione di peso dopo quelle di Lukaku e Hakimi - spiega il Corsport -. Il timore della gente è che, pezzo dopo pezzo, la rosa sia smantellata complice la necessità di chiudere ogni volta la campagna acquisti in attivo. Zhang ha assicurato che l'Inter sarà ancora competitiva e le operazioni Onana e Mkhitaryan, alle quali magari si aggiungeranno quelle di Dybala e/o Lukaku, confermano questa volontà. Perdere un giovane come Bastoni però sarebbe un colpo duro per il progetto. Ecco perché Inzaghi spera che qualcosa cambi".



Lo vuole il Tottenham e l'Inter ha fissato a 70 milioni il prezzo base. I nerazzurri per la difesa hanno le idee chiare: primo obiettivo Bremer, che spera di sposare presto il club. Ma occhio anche a Senesi del Feyenoord, 25enne argentino di piede mancino. Per le giovanili preso il terzino francese Yvan Kouadio Maye (2006) dal Paris FC.

