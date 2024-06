Il Corriere dello Sport parla di mercato bloccato per l'Inter da Arnautovic e Correa. Prima di acquistare, serve cedere. E allora si aspettano le uscite dell'austriaco e dell'argentino per arrivare a Gudmundsson, l'obiettivo numero uno per l'attacco.

Secondo il quotidiano romano, dipendesse da Inzaghi, l'ex Bologna resterebbe ad Appiano come quinta punta, anche perché il suo apporto, soprattutto nello spogliatoio, è stato molto apprezzato da tutti e ritenuto decisivo per i risultati. Ma il diktat resta sempre quello: ne entra uno solo se ne esce uno.

E c'è pure il discorso relativo alla lista UEFA: con 5 attaccanti, uno dovrebbe restare fuori. Una soluzione per ovviare al problema potrebbe essere quella di far tornare alla Pinetina qualcuno che abbia trascorso almeno 3 anni nel settore giovanile nerazzurro. Nelle ultime ore sono spuntati i nomi di Bonazzoli e Pinamonti.