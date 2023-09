"Distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". Questo l'esito degli esami di Marko Arnautovic, finito ko ad Empoli. "Significa che dovrà stare fermo per un paio di mesi. Vero è che potrebbe cavarsela con una settimana o 10 giorni in meno. Tuttavia, tenuto conto della sua massa muscolare e soprattutto del fatto che il 19 novembre ci sarà un’altra sosta per le nazionali, l’obiettivo è tornare ad aver a disposizione l’attaccante austriaco per la sfida con la Juventus del 26 novembre", assicura il Corriere dello Sport.

L'austriaco, qualora dovesse essere confermato questo percorso, perderebbe 10 gare: 7 di campionato e 3 di Champions. "Come si può intuire, il problema per il tecnico nerazzurro saranno le rotazioni ridotte in attacco, con Thuram e soprattutto Lautaro costretti a giocare quasi sempre. Lo scorso anno Lukaku è stato fuori 3 mesi, due anni fa Correa ha fatto dentro e fuori dall’infermeria, mentre nel 2019/20 era stato Sanchez a fermarsi per 90 giorni", ricorda il Corsport. Mkhitaryan, Klaassen e Sensi possono tornare utili in caso di necessità, mentre nel frattempo è stato aggregato Sarr dalla Primavera.

