La decisione del giudice sportivo di chiedere aiuto ala Procura federale per il caso Acerbi-Juan Jesus chiude la strada all'ipotesi del patteggiamento. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stata una via possibile qualora Chiné non fosse stato coinvolto solo negli aspetti investigativi (quindi parzialmente).

Così, invece, il percorso che Acerbi ha intrapreso per esempio per la multa ricevuta dopo il dito medio mostrato ai tifosi della Roma non è possibile: avrebbe portato a una possibile riduzione del 50% della sanzione e non avrebbe neppure dovuto chiedere scusa o dichiararsi colpevole, visto che il codice non lo prevede. Il fascicolo, in ogni caso, non verrà chiuso prima di lunedì.