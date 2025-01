Niente mercato a gennaio per l'Inter? Il Corriere dello Sport non è d'accordo. Secondo il quotidiano romano, anzi, i continui intoppi di Acerbi stanno inducendo sempre più il club nerazzurro a fare ragionamenti su un rinforzo proprio nel reparto arretrato.

Stagione lunga, traguardi importanti: impensabile andare avanti con il solo De Vrij. E allora? C'è la decisione di utilizzare i giorni che restano prima della fine della sessione di gennaio per studiare cosa offre il mercato per un nuovo centrale. "Non è certo una prospettiva semplice, perché i margini di manovra sono ridotti e le occasioni, low-cost o in prestito, in difesa sono davvero ridotte - si legge sul quotidiano romano -. In aggiunta, l’Inter avrebbe anche la necessità di fare posto in rosa all’eventuale nuovo innesto. Nel caso, il candidato sarebbe Buchanan. A tal proposito, i dirigenti nerazzurri hanno in agenda un incontro con il canadese, per verificarne intenzioni e propositi. E allora occhio che, a ridosso della chiusura, il mercato interista potrebbe accendersi".