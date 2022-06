"Merito dell'effetto Lukaku, ma anche della prospettiva di vedere insieme a lui sia Dybala sia il confermato Lautaro Martinez. Quel trio in attacco è sinonimo di competitività per lo scudetto, della voglia del club di riprendersi il tricolore che il Diavolo si è appuntato sulla maglia e di bruciare Pioli nella corsa alla seconda stella", assicura il Corriere dello Sport. Andando al ritmo di ieri, è inevitabile che il tutto esaurito, per quel che riguarda la campagna abbonamenti, giunga entro la fine della settimana. L'Inter ha infatti deciso di fermarsi con la vendita delle tessere annuali alla metà (o poco più) della capienza di San Siro ovvero intorno ai 38.500-39.000 abbonamenti.