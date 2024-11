Ben 31,5 milioni di euro come premi di rendimento per i tesserati nella passata stagione. Questo è il dato che emerge dal bilancio chiuso dall'Inter al 30 giugno 2024. Una crescita di oltre 7 milioni ai 24,2 incassati nella stagione 2022/23, nonostante l'arrivo in finale di Champions League.

Come riortato da Calcio&Finanza si tratta della seconda cifra maggiore nella storia del club nerazzurro riconosciuta ai tesserati. Solo nella stagione 2009/10, quella indimenticabile del Trilete, i calciatori interisti hanno incassato di più per un totale di 50,8 milioni di euro.

"La terza migliore annata per i calciatori nerazzurri è stata la stagione 2021/22, in cui la squadra allenata da Simone Inzaghi ha conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa italiana chiudendo inoltre seconda in campionato, con incassi per 29,5 milioni, circa 1,5 milioni in più dei 28 milioni incassati nel 2007/08 con la vittoria dello scudetto (con la squadra allenata da Mancini) e circa 3,5 milioni in più rispetto ai 26 milioni per la vittoria dello scudetto nel 2020/21 (in panchina c’era Conte)", riporta l'analisi di Calcio&Finanza.