E' cresciuto di poco più di dieci milioni di euro rispetto alla passata stagione il costo della rosa dell'Inter per il 2024-25, passando da circa 190,3 milioni a 200,8 milioni. Il calcolo è stato effettuato da Calcio e Finanza, che ha preso in considerazione gli stipendi lordi a la quota ammortamento di ogni singolo calciatore (dopo il rinnovo è Lautaro a guidare la classifica dei più pagati, 9 milioni di euro netti all'anno secondo le indiscrezioni giornalistiche). Dunque, tra le uscite di calciatori con contratti particolarmente onerosi – molti dei quali in scadenza – e nuovi innesti, il club milanese ha registrato un +5% rispetto al peso a bilancio dei propri. tesserati. Si tratta di una somma di 25 milioni di euro circa in meno rispetto alla Juventus e di 25 milioni di euro in più rispetto al Milan.

"Eventuali rinnovi di contratto – come ad esempio quello di Dumfries – potrebbero alleggerire gli ammortamenti e riportare il costo della rosa vicino a quello della passata stagione", fa notare il sito specializzato.

