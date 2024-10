La vittoria contro la Roma all'Olimpico è stata sofferta e a dimostrarlo ci sono le immagini di Bordo Cam, pubblicato oggi su Dazn e riguardante proprio Roma-Inter. Nel format si vede un Simone Inzaghi scatenato nell'arco della gara. Prima carica Frattesi al momento dell'ingresso in campo, poi prende un giallo per proteste su una punizione concessa contro i nerazzurri. Per diverse fasi della gara scarica la tensione togliendo e rimettendo il pallone sul cinesino a boro campo.

Ma è soprattutto nel finale che si fa sentire. Con il "Tucu" Correa nel momento in cui entra e schiera un 5-4-1 che comunica a gran voce e ripetutamente a tutta la squadra (particolarmente all'argentino e ai centrocampisti). Al quarto uomo Feliciani, a cui dice che "non c'è niente" nel momento in cui va deciso il recupero, che sarà di 4'. Infine con Arnautovic per caricare la squadra e con "Massi" (presumibilmente Farris) per dirigere la linea difensiva. Fino alla liberazione del fischio finale.