"Non faremo spese pazze sul mercato", aveva detto lo scorso maggio Oliver Ruhnert, direttore sportivo dell'Union Berlino. Occorre partire da questa premessa per capire che tipo di strategia adotterà il club tedesco per provare a portare Robin Gosens nella capitale. Tre le strade più o meno percorribili, secondo i colleghi della Bild: la prima è prestito annuale, con l'Inter che pagherebbe la maggior parte dello stipendio dell'ex Atalanta.

La seconda prevede un prestito oneroso più l'opzione d'acquisto, una modalità che l'anno scorso il Bayer Leverkusen propose senza successo. L'ultima e meno probabile è l'acquisto a titolo definitivo, il che per i teutonici vorrebbe dire spendere 15-20 milioni di euro, ovvero quasi tutto il budget destinato al mercato dopo la storica qualificazione in Champions League.