Dopo aver confermato la trattativa in corso tra Investcorp e Suning per il passaggio di proprietà dell'Inter (LEGGI QUI), Abu Dhabi Sports TV rivela anche che la Saudi Pro League ha messo gli occhi su Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter. Sarebbe stata già presentata un'offerta al dirigente nerazzurro che ha aperto al "trasferimento", ma ha chiesto tempo per prendere una decisione definitiva e finale anche per rispetto del suo contratto con l'Inter.

مؤكد 🚨 :

قمنا بالبحث خلال الساعات الماضية وجمع المعلومات ،وتم التوصل إلى أن فريق عاصمي من الصندوق قام بتقديم عرض رسمي إلى إنتر، وذلك للحصول على المدير التنفيذي أنتونيلو ، نستطيع التأكيد أن أليساندرو منفتح على هذه الخطوة ولكنه يحترم عقده المستمر مع إنتر ويريد وقتًا لاتخاذ قراره . pic.twitter.com/WMMkaWCKYg — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) September 28, 2023