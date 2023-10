Ormai, Samir Handanovic può dirsi a tutti gli effetti un habitué del Konami Youth Development Centre. Anche oggi, infatti, l'ex capitano dell'Inter è sugli spalti del centro sportivo delle giovanili nerazzurre per osservare la gara di Youth League contro il Benfica.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Handanovic, dopo il suo ritiro dall'attività agonistica, avrà un compito ben preciso: frequenterà corsi per diventare allenatore, il suo obiettivo per il dopo carriera da calciatore, ma i dirigenti nerazzurri sfrutteranno le sue conoscenze calcistiche per fargli valutare portieri e per mandarlo a vedere delle partite dove ci sono possibili obiettivi di mercato.