Dietmar Hamann, uno dei principali critici di Yann Sommer nella sua esperienza al Bayern Monaco, fa retromarcia e ai microfoni di Blue Sport parla in termini lusinghieri del portiere dell'Inter: "Devo dire che è uno dei migliori portieri d'Europa in questo momento. L'anno scorso è stato eccezionale. E ovviamente sono felice perché è un ottimo portiere. Quando erano a Monaco la scorsa estate, evidentemente hanno avuto dei problemi nella dirigenza e Thomas Tuchel era sotto pressione. Niente di tutto ciò probabilmente lo ha aiutato in quel momento", ha precisato Hamann.

L'affermazione secondo la quale, a detta di qualcuno, all'Inter è facile stare in porta non vale per Hamann: "È anche un gioco di squadra. E ovviamente hai bisogno anche di fiducia nei tuoi difensori centrali e i difensori centrali o tutta la squadra hanno bisogno di fiducia nel portiere e lui l'ha ottenuta con prestazioni eccezionali. La cosa più difficile spesso è quando sei necessario solo due o tre volte nel corso della partita. Devi sempre essere concentrato, queste sono spesso le situazioni più difficili. È facile tenere bene quando prendi 30 tiri in porta e il portiere ne para 27. Il trucco è che quando sei in porta per i grandi club, devi esserci una o due volte quando hanno bisogno di te e lui lo fa in modo eccezionale".

